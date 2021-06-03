Minibüs inşaat iskelesine çarptıktan sonra, yolun karşısında bulunan boş çayırlığa uçtu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sürücüsü araçtan indikten sonra freni boşalan minibüs, Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaat iskelesine çarptı.

Minibüs inşaat iskelesini çarparak devrilirken, yolun sonunda bulunan çayırlığa uçtu.

OTOMOBİLDE BULUNANLAR YARALANDI

Otomobilde bulunan anne, çocuk ve son anda hareket eden minibüse binen baba yaralandı.

Kaza sonrasında, sesleri fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı aile ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında iskelede çalışan işçilerin mola vermek için aşağıya inmesi ise olası bir faciayı önledi.

Devrilen iskele drone ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de freni boşalan minibüs inşaat iskelesine çarptı ViDEO







"İSKELEDE ÇALIŞAN İŞÇİLER KAZADAN 5 DAKİKA ÖNCE İNMİŞ"

Kaza sonrasında komşularının yardımına koşan ve ambulansa haber veren Cevdet Özgür, “Bizim gördüğümüzde bir baktık ki araba uçarak geliyordu.

O esnada Allah'tan sokakta kimse yoktu. Önce iskeleye çarptı daha sonra komşumuz bağırdı. Baktık yaralılar vardı, ambulansı çağırdık ve hastaneye götürdüler.

İskelede çalışan işçiler 5 dakika önce iskeleden inmişler.” İfadelerini kullandı.

"EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMUŞ"

Görgü tanıklarından Yaşar Sağır ise , “Sesi duymamızla hemen fırladık geldik ve arabayı gördük.

Kazanın nasıl olduğunu sorduk. Marketten gelmişler, el frenini çekmeyi unutmuş herhalde önce iskeleye vuruyor daha sonra ise buraya uçuyor.” şeklinde konuştu.

"PEŞİNDEN BAĞIRDIK AMA.."

Kazadan 10 dakika öncesine kadar iskelede çalışan işi Feshi Şener, “Biz iskeleden 5 bilemedin 10 dakika önce aşağıya indik.

Biz oradaydık. Onlar geldiğinde yanlarındaydık amca sürüyordu arabayı. Çocukları da vardı arabada. Tam inerken baktık araba birden gitti.

Peşinden bağırdık ama o esnada yapacak hiçbir şeyimiz yoktu, sokaktan çocuklar kaçsın diye bağırdık sadece.

Araba geldi aşağıya uçtu ve biz sabahtan beri o iskelede çalışıyorduk.

Biz çok korktuk olay yaşanırken. Allah'tan iskelenin bağlantı noktaları vardı.” dedi.



