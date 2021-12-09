Evinde cama çıktığı sırada denge kaybı üzerine aşağı düşen Zilan, ağır yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Düldül Sokak'ta yaşayan Zilan N.S., (14), 4'üncü kattaki evinin camına çıktı.

Zilan, bir süre sonra ise dengesini kaybederek aşağı düştü.

AĞIR YARALI

Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kızın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköy’de genç kız 4'üncü kattan düştü VİDEO

