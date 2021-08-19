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- Arnavutköy’de kaçak ahırların yıkımı sırasında sopalı kavga
Arnavutköy’de kaçak ahırların yıkımı sırasında sopalı kavga
Zabıta ekipleri, kaçak ahırların yıkımı için İmrahor Mahallesi’ne gitti. Yıkım çalışmaları sırasında birbirini suçlayan ahır sahipleri arasında, sopalı kavga çıktı.
- DHA
- 19.08.2021 - 14:06
- Güncelleme : 19.08.2021 - 14:16
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi’nde, kaçak olarak yapılan ahırlar belediyeye şikayet edildi.
İhbar üzerine bölgeye, Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri gönderildi.
Kaçak yapıların yıkımı sırasında, 2 ahır sahibi arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Komşu oldukları öğrenilen taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü.
Şikayet nedeniyle birbirini suçlayan taraflar, sopalarla kavga etti.
Yıkıma gelen zabıta ekipleri, kendilerini kavganın ortasında buldu.
KAMERAYA YANSIDI
Kavga, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu.
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy’de kaçak ahırların yıkımı sırasında sopalı kavga VİDEO