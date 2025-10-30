Arnavutköy'de kırmızı ışık ihlali: Bisikletli çocuklar son anda kurtuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelen olayda, kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, iki çocuğun hayatını tehlikeye attı.

KIRMIZI IŞIĞA RAĞMEN HIZLA GEÇTİ

Karlıbayır Mahallesi mevkiinde ilerleyen otomobil sürücüsü, trafik ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak yoluna devam etti. Hemen arkasından gelen bir başka sürücü de aynı şekilde kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı.

BİSİKLETLİ ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu sırada, yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli iki çocuk, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarpmasına saniyeler kala duran çocuklar, büyük bir faciayı kıl payı atlattı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Tehlikeli anlar, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği, çocukların panikle geri çekildiği ve ölümle burun buruna geldikleri net şekilde görüldü.