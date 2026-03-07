MKE’de kadın mühendis Ümmügülsüm, Mehmetçik için silah testlerini yönetiyor

31 yaşındaki Ümmügülsüm Yavuz, Kırıkkale’deki MKE Silah Fabrikası’nda 17 kişilik ekibin tek kadın üyesi olarak görev yapıyor. Fabrikada üretimi tamamlanan silahların atışlı ve atışsız testlerini yönetiyor. Yavuz, yağmur, çamur, aşırı sıcak ve düşük sıcaklık gibi zorlu çevresel koşullarda gerçekleştirilen testlerle silahların güvenilirliğini sağlıyor.

Yavuz, poligonda yürüttüğü testlerin yüksek dikkat ve hassasiyet gerektirdiğini belirterek, "Başarılı her testin ardından gurur duyuyoruz. Savunma sanayisinde çalışmak, her Türk gencinin hayali" dedi.

MEHMETÇİK'E ÖZEL SORUMLULUK

Kalite mühendisi, silahların teslimatındaki en büyük gururun, ürünlerin askerle buluştuğu an yaşandığını söylüyor:

"Silahlar Mehmetçik’in elinde test edildiğinde yaşadığımız heyecan tarif edilemez. Bizim için öncelik her zaman Türk askeri."

"KADINLAR SAVUNMADA DA AKTİF OLMALI"

Ümmügülsüm Yavuz, kadınların savunma sanayisinde aktif rol almasının önemine dikkat çekiyor: "Kadınlar, mutfaktan test laboratuvarlarına kadar hayatın her alanında var olmalı. Savunmada da emek veriyor, aynı bilinç ve kararlılıkla görev yapıyoruz."

Yavuz, MPT-76 MH ve modern makineli tüfeklerin NATO testlerini yürütürken, 40 farklı kalifikasyon sürecini başarıyla tamamladıklarını ve bu süreçlerin kendisine büyük bir deneyim ve gurur kazandırdığını belirtti.