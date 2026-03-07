İspanyol siyasetçi Bergerot: Netanyahu ve Trump'ın ilk hedefi bir kız okulu oldu

İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da gerçekleştirdiği saldırılara yönelik eleştiriler ardı ardına geliyor...

İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleştirilen ortak saldırılarda, ABD ve İsrail'in ilk hedeflerinden biri Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu olmuştu.

İran kaynaklarından yapılan açıklamalarda, saldırı sonucu 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İSPANYA'NIN DURUŞU GÜNDEM OLDU

Uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan bu saldırılar, İspanya tarafından da sert bir dille eleştirildi.

İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyen İspanya Başkanı Pedro Sanchez ise, konuya dair yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

İran'a yönelik bu saldırılara karşı olduklarını belirten Sanchez bu pozisyonlarının değişmeyeceğini söylemişti.

İSPANYOL SİYASETÇİDEN 'FEMİNİZM' ÇIKIŞI

Orta Doğu'daki gelişmeler dünya gündeminin ana maddesi olmaya devam ederken, İspanya meclisinde kaydedilen görüntüler ise çok konuşuldu.

Sosyalist Sumar ittifakından İspanyol siyasetçi Manuela Bergerot, İran’a saldırıyı kadın hakları için harika haber diyerek savunan sağcı Halk Partisi sözcüsünü eleştirdi.

"FEMİNİZM İÇİN HARİKA BİR HABER OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, AŞAĞILIK BİR DURUM"

Netanyahu ve Trump'ın ilk askeri hedefi bir kız okulunu bombalamak ve 160 kız çocuğunu katletmek olduğunu belirten Bergerot, "Bu sırada sizin partinizin bir sözcüsü çıkıp bunun 'feminizm için harika bir haber' olduğunu söylüyor. Bu aşağılık bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"İRAN KADINLARINA YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI ÇIKIYORUM"

Bergerot, ardından konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Sağcılar İranlı kadınların haklarını işte böyle savunuyorlar: 160 kız çocuğunun öldürülmesini kutlayarak! Sayın milletvekilleri, tam da feminist bir kadın olduğum için; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran halkına ve İranlı kadınlara yönelik saldırılarına kesinlikle karşı çıkıyorum. Sizler, hepimize kaos ve güvensizlik getirecek bir savaşı alkışlıyorsunuz. Tıpkı Irak işgalini alkışladığınız gibi.

Manuela Bergerot'un bu sözleri ise mecliste dakikalarca alkışlandı.