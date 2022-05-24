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    Arnavutköy'de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar

    Bir vatandaşın ahırında yetiştirdiği 30 küçükbaş hayvanı 17 bin lira karşılığında başkasına satarken yakalanan 2 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 24.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:00
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    Arnavutköy'de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar

    Kurban Bayramı öncesi bir ahırdan 30 küçükbaş hayvan çalındı.

    İHA'nın haberine göre; İstanbul Arnavutköy'ün Boğazköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail İnal, küçükbaş hayvanlarının çalındığını öğrendi.

    Zanlılar hayvanları satarken yakalandı

    İnal’ın şikayeti üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, zanlıları hayvanları satmaya çalışırken yakalandı.

    2 şahıs adliyeye sevk edildi

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çalıntı hayvanları 17 bin lira karşılığında satın alan şahıs ile hayvanları çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

    Polis merkezindeki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken çalınan hayvanlar ise İnal’a teslim edildi.

    Arnavutköy'de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar ViDEO

    Arnavutköy de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar #1

    Arnavutköy de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar #2

    Arnavutköy de küçükbaş hayvanları satarken yakalandılar #3


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