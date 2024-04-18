İHA
Bu sabah saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca-Boğazköy yolunda, servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy-Bolluca yolu, uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik de normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış