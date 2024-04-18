Arnavutköy'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsü ile bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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İHA

Bu sabah saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca-Boğazköy yolunda, servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 7 kişi, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Hüseyin Uludağ isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle Boğazköy-Bolluca yolu, uzun süre trafiğe kapalı tutuldu. Araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla trafik de normale döndü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)