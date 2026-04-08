Ukrayna'nın, tartışmaların odağındaki 'Fahri Konsolos'u görevden alındı

Ukrayna doğumlu 37 yaşındaki eski model Victoria Yakimova, 30 Mart’ta Dominik Cumhuriyeti’nde Ukrayna’nın fahri konsolosu olarak atandı. Ancak bu karar, Ukrayna kamuoyunda yoğun eleştirilere neden oldu.

2014 yılından bu yana Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Yakimova’nın çıplak fotoğraflarının bulunması, yapılan atamada rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.

"ÜCRET ALMIYORUM" DESE DE DURUM DEĞİŞMEDİ

Fahri konsolosluk görevinin ücretli olmadığını ifade eden Yakimova, tüm masrafları şahsen ve ailesinin desteğiyle karşıladığını duyurdu, ama bu da tepkileri dindirmedi.

Daha önce modellik yapmış olması nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen Yakimova ise geçmişini gizlemediğini ve kariyerini değiştirme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Yakimova, tam kapsamlı savaşın başlamasının ardından birçok Ukraynalının meslek değiştirdiğini ve devlete destek amacıyla farklı alanlarda görev aldığını ifade etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVDEN ALINDI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açan müstehcen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Victoria Yakimova’nın yetkilerini iptal ederek görevden aldı.

Söz konusu görevden alma, 7 Nisan’da Ukrayna haber ajansı Ukrinform tarafından duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Medya organlarında yer alan içeriklerin kamuoyunda sert ve olumsuz tepkiye yol açması nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı tüm koşulları yeniden değerlendirmiş ve atama yetkisini iptal etme kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.