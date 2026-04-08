İsrail, Lübnan'da 10 dakikada 100 hedefi vurdu

39 gün süren savaşın ardından ABD ile İran arasında ateşkes sağlandı.

İran ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi için talep ilettiği bilinirken İsrail tarafından, Lübnan'a yönelik geniş çaplı ve yıkıcı bir saldırı gerçekleşti.

Ateşkes masasına dahi davet edilmeyen Netanyahu hükümetine, içerde de tepki büyüyor. İsrail basınının, 'Aslanın Kükremesi' olarak duyurulan operasyonun 'Kedinin Miyavlaması'na döndüğünü yazması, Netanyahu hükümetinin içerdeki durumunun bir göstergesi.

İsrail ise sağlanmaya çalışılan barış ortamına rağmen Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor.

HİÇBİR UYARI YAPMADAN VURDULAR

Başkent Beyrut'un merkezi noktalarının hedef alındığı saldırılarda art arda en az 9 patlama sesi duyuldu.

Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükselirken, saldırılar öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığı bildirildi.

10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yalnızca 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda Hizbullah’ın “komuta merkezi ve askeri tesislerinin” hedef alındığı iddia edildi.

Saldırıların yalnızca Beyrut’la sınırlı kalmadığı, doğuda Bekaa bölgesi ve güney Lübnan’da da geniş çaplı hava operasyonlarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail tarafı, bunun Lübnan’a yönelik şimdiye kadarki “en büyük saldırı dalgası” olduğunu öne sürdü.

LÜBNAN'IN ATEŞKESE DAHİL OLUP OLMADIĞI MUAMMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan’ın dahil olmadığını savundu.

Buna karşılık ateşkes sürecinde arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, Lübnan’ın da anlaşma kapsamında olduğunu açıkladı. İran tarafı ise müzakerelerde Lübnan’ın ateşkese dahil edilmesini “kırmızı çizgi” olarak defalarca vurgulamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ateşkes sonrası yaptığı açıklamada, Lübnan’ın sürece dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri tarafından Lübnan’ın ateşkesteki konumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın birçok bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

Özellikle başkent Beyrut'taki mahallelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması çağrısında bulunulan açıklamada, kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarına öncelik tanınması için yolların açık bırakılması istendi.

İSRAİL ORDUSUNDAN "SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI

İsrail ordusu, kısa bir süre önce Lübnan'da 10 dakika içerisinde 100 noktaya düzenlediği saldırıları Zamir'in kurmay kadrosuyla takip ettiğine ilişkin fotoğrafları yayımladı.

Açıklamaya göre, Zamir burada yaptığı konuşmada, her türlü fırsatı değerlendirerek Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İRAN KARŞILIK VERECEK" İDDİASI

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, "Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD'nin Netanyahu'yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran'da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.