Servis minibüsünü park edip markete giren Yunus ve Selçuk Karakuş market dönüşü, hırsızlık amacıyla aracın içine giren kişiyi suçüstü yakalayıp, meydan dayağı attıktan sonra polise teslim etti.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde servis minibüsünü park edip alışveriş yapan Yunus ve Selçuk Karakuş, marketten çıktıktan sonra minibüs içinde bir kişi olduğunu fark etti.

Ellerindeki poşetleri atıp minibüse doğru koşan amca çocukları Yunus ve Selçuk Karakuş, kaçmaya çalışan hırsızı yakalayarak meydan dayağı attı.

Ağlayarak kendisini serbest bırakmalarını isteyen şüpheli, yalvarmaya başladı. Şüpheliyi polise teslim eden Yunus ve Selçuk Karakuş, şikayetçi oldu.

Minibüsün kapısını tornavida ile açıp içeriye giren ve minibüsün içinde bir süre değerli eşya arayan şahsın sigara, saat ve teyp çaldığını söyleyen Yunus ve Selçuk Karakuş, “Pişkin hırsız son olarak da minibüsün içinde keyifle soda içmeye çalışmış. Biz bile kendi aracımızın kapısını zorla açabiliyorken bu kişinin çok kolay bir şekilde kapıyı açarak içeri girmesine şaşırıyoruz.” dediler.

“KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN RAHAT RAHAT SODA İÇİYORDU”

Amcasının oğlu ile birlikte market çıkışında minibüs içindeki hırsızı fark ettiğini söyleyen Selçuk Karakuş da “Biz adamı gördük, elinde soda bize gösterir gibi hem içiyor hem de hırsızlık yapıyordu. Biz poşetleri fırlattık direkt hırsıza koştuk aldığımız malzemeler de gitti onların parasını da alacağım ondan. Hırsızı kolundan tuttuk, hemen arkadaki duvara çarptı kaçmaya çalışırken gerçekten rahat rahat soda içiyordu. Ben arabama bu kadar rahat şekilde binemiyorum. Ben araca doğru giderken gözümün önüne perde gibi bir şey gözüktü kendini atmaya çalıştı.

Arnavutköy’de minibüste hırsızlık yaparken yakalandı, meydan dayağı yedi ViDEO







“3 HARFLİLER SANDIM”

Kafasını da duvara vurdu kaçarken, yabancı birini görünce ben inanamadım 3 harfliler sandım. Gölgeden baktım canlı hırsızmış harbiden. Bu kadar rahat olmamalı. Ben evime tereddüt ederek giriyorum bir şey yapmadık sonuçta insan dedik ama kaçarken ayağıma takıldı kafasını vurdu. Bana yalvardı 'elini ayağını öpeyim' dedi ama bırakmadık, devletimiz büyüktür elinden geleni yapar dedik.” dedi.

16 SUÇ KAYDI VAR

Yakaladıktan sonra polise teslim ettikleri şahsın 16 suç kaydının olduğunu öğrendiklerini söyleyen Yunus Karakuş, “Geçen hafta da başka bir araçtan telefon çalmış, benim ortalama 4 veya 5 bin liralık zararım var şu anda. Arabada yakaladığımız için hırsızlık teşebbüsü suçu oluyormuş bu sanırım. Kaçmaya çalıştı, biz de çelme takarak yakalamaya çalıştık. İlk an gerçekten çok zordu.” dedi.