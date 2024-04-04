Arnavutköy'de muhtarlık seçiminde çıkan çatışmada 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Bolluca Merkez Mahallesi'nde iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz’ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe’yi desteklediği öğrenilmişti.
Seçim sonrası okulda akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sokağa taşarken iki taraf arasında silahlı çatışma çıkmıştı.
İki kişi vuruldu
Silahların çekildiği kavgada 32 yaşındaki Mahmut Dizman ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi olmuştu.
Hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetmişti.
9 şüpheli yakalandı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 9 şüpheli şahıs yakalandı.
Şahıslar hakkında şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.
Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.
4'ü tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı 5’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış