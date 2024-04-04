Arnavutköy'de muhtarlık seçiminde çıkan çatışmada 9 şüpheli gözaltına alındı Muhtarlık seçiminde 2 muhtar adayı arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Çatışmayla ilgili 9 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 4 Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Bolluca Merkez Mahallesi'nde iki aileden bir tarafın eski muhtar Ahmet Güleryüz’ü desteklediği, diğer tarafın ise seçimlerde birinci olan ve muhtar seçilen Murat Tepe’yi desteklediği öğrenilmişti.

Seçim sonrası okulda akrabalar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek sokağa taşarken iki taraf arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

İki kişi vuruldu

Silahların çekildiği kavgada 32 yaşındaki Mahmut Dizman ve yoldan geçtiği iddia edilen Mustafa Arslan kurşunların hedefi olmuştu.

Hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetmişti.

9 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahıslar hakkında şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

4'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı 5’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)