30 yıllık birikimleri ile otomobil alan çift, kaza yapınca satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009 model olduğunu öğrendi.

İstanbul Arnavutköy’de Sezgin ve Zemzem Özata çifti, 30 yıldır otomobil almak için para biriktirdikten sonra beğendikleri otomobili almak için ekspertize gitti.

Özata çifti, kusursuz denilen aracı, bütün birikimlerini vererek satın aldı.

Satın aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize gidince gerçek ortaya çıktı.

Aracın önün 2007 model, arkasının 2009 model, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrenen aile, satıştan sorumlu ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

“HASAR KAYITSIZ VE DEĞİŞENİ OLMADIĞI YAZIYORDU”

Sezgin Özata, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay önce de Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik. İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu, daha sonra adamla görüşüp arabayı almaya karar verdik. Kaporasını verdik ve 1 ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy’e geldiler, bir ekspertize gittik. İncelemelerini yaptırdık ve bize ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz dediler.





“ARABAMIZ 3 MODELDEN OLUŞUYOR”

Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli’nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde birçok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı. Arabanın arkası ve üstü 2009 önü 2007 kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor.

Arnavutköy’de satın aldığı aracın önü 2007, arkası 2009 model çıktı VİDEO

“BU BENİM İLK ARABAMDI”

İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık. Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık. İlk ekspertize çocuğumu yolladım ufak tefek şeyler var dediler, daha sonra araç Kocaeli’nden gelince ben direkt onun yanına gittim. Başta bana inanmadı daha sonra ise elini bağlayarak raporları izledi.”

“ARABADAN NEFRET EDER HALE GELDİM”

Zemzem Özata ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu bizim ilk aracımız. canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu, şu anda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar 'Arabamın arkasındayım' dedi, şimdi 'Ben size nasıl sattıysam siz de başkasına satın' diyor bize.”