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- Arnavutköy'de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar
Arnavutköy'de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar
- İHA
- 03.09.2021 - 09:40
Dün saat 17.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Ayhan K. isimli market işletmecisi, ticari aracı ile seyir halinde ilerledi.
Bu sırada ayhan K., kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırıya uğradı.
Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.
ARAÇ DURUNCA DA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.
BACAKLARINDAN YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.
DEHŞET ANLARI, KAMERAYA YANSIDI
Arnavutköy’de trafikteki araca kurşun yağdırıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı şahısların aracın camını patlattığı ve araca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.
Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.