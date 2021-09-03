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    Arnavutköy'de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

    Market işletmecisinin aracı hareket halindeyken kurşun yağdırıldı. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 09:40
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    Arnavutköy'de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

    Dün saat 17.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde Ayhan K. isimli market işletmecisi, ticari aracı ile seyir halinde ilerledi.

    Bu sırada ayhan K., kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırıya uğradı.

    Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.

    ARAÇ DURUNCA DA KURŞUN YAĞDIRDILAR

    Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

    Arnavutköy de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar #1

    BACAKLARINDAN YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

    Arnavutköy de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar #2

    DEHŞET ANLARI, KAMERAYA YANSIDI

    Arnavutköy’de trafikteki araca kurşun yağdırıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı şahısların aracın camını patlattığı ve araca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

    Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

    Arnavutköy de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar #3

    Arnavutköy de seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar #4

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