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    Arnavutköy'de Suriyeli kadından çocuklarına şiddet

    Suriyeli baba, eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı anları görüntüleyip polise şikayet etti. Çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıyan kadın, gözaltına alındı. Kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.
    • 28.07.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:02
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    Arnavutköy'de Suriyeli kadından çocuklarına şiddet

    İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş., eşi Nour K.'nin çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi.

    Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

    Görüntülerle emniyetin yolunu tuttu

    Çekilen görüntülerde Nour K.'nin, çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.

    O anlarda eşine  müdahale etmeyen Abdurrahman Ş., çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu.

    Arnavutköy'de Suriyeli kadından çocuklarına şiddet VİDEO

    Sınır dışı edilecek

    Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K., daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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