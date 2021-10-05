Aralarında alacak verecek meselesi bulunan K.Y. ile H.Y. arasındaki tartışma, baltalı satırlı tartışmaya dönüştü. K.Y., balta ve satırla H.Y.’ye ait iş yerine zarar verdi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, sabahın erken saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi nedeni ile K.Y ile H.Y. arasında çıkan tartışma, kısa sürede baltalı satırlı kavgaya dönüştü.

K.Y., eline geçirdiği bir balta ve satır ile H.Y.’ye ait tekel bayisine saldırdı.

Saldırı sonrası gözaltına alınan K.Y., serbest bırakılınca yeniden H.Y.’ye ait iş yerine geldi. K.Y., elindeki balta ve satır ile iş yerinin kepenklerine vurmaya, dükkanın önündeki dolapları devirmeye, dolabın içindeki malzemeleri ise yola savurmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Teslim olmak istemeyen K.Y. bıçağı boynuna dayadı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ

İkna çalışmaları sırasından iş yeri sahibi H.Y., olay yerine gelerek K.Y.’ye silahla ateş etti. H.Y. ile K.Y., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaşanan anlar, anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de, tartıştığı kişinin dükkanına balta ve satırla saldırdı VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan K.Y, mala zarar vermekten dolayı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, iş yeri sahibi H.Y ise ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi.

“İŞ YERİ AÇIK OLSAYDI KATLİAM OLURDU”

Kardeşinin iş yerine yapılan saldırı sonrası konuşan Hasan Y., "Hem gece saatlerinde hem de gündüz erkenden saldırmış. Balta ve satırla iş yerinin kepenklerine dolaplarına saldırmış. O sırada iş yeri açık değildi. Açık olsaydı zaten katliam olurdu burada. Saldırının ve yaşananların sebebini bilmiyorum." sözlerini kaydetti.