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Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi

Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi

Bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorladığı ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla yakaladıkları şahsı, sokak ortasında öldüresiye dövdükten sonra olduğu yere bıraktı.