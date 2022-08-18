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    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi

    Bir grup, akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorladığı ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla yakaladıkları şahsı, sokak ortasında öldüresiye dövdükten sonra olduğu yere bıraktı.
    • 18.08.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 10:37
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    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Sirkeci Sokak’ta, 10 kişilik grup akrabalarını uyuşturucu kullanmaya zorlayan uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövdü.

    DHA’nın haberine göre; darbettikleri kişiyi sokak ortasında bırakan şahıslar, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olay anları kamerada

    Öte yandan, grubun sokak ortasında yakaladıkları kişi dövdükleri anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Görüntülerde gruptakilerin, “Sen mi ağabeyimi bıçakladın, torbacılık mı yapıyorsunuz, ailemizi ortadan kaldırmakla mı tehdit ediyorsunuz?" şeklinde bağırdıkları duyuldu. Grubun darbettikleri kişiyi bırakarak uzaklaşırken, polis ve sağlık ekiplerinin geldiği de kameraya yansıdı.

    Arnavutköy'de uyuşturucu sattığını iddia ederek dövdüler VİDEO

    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi #1

    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi #2

    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi #3

    Arnavutköy’de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs öldüresiye darbedildi #4


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