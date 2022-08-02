Yan bakma nedeniyle çıkan kavgada, onlarca kişi birbirine sopalarla ve tahtalarla saldırdı. Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde çıkan yan bakma kavgası, ortalığı karıştırdı.

İddiaya göre sokakta yürüyen bir kişiyle aynı sokakta oturan birkaç kişi, ‘neden yan baktın' diyerek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. Sokak bir anda kalabalıklaştı.

Kavga anları kamerada

Yol kenarından buldukları sopaları ve tahtaları alan şahıslar, birbirlerine saldırmaya başladı. Kavgaya onlarca kişi katıldı.

Yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy’de, yan bakma kavgası ortalığı karıştırdı VİDEO

