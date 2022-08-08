Olumsuz hava şartları nedeniyle girişinin yasaklandığı denize girmek için direnen kişiler, cankurtaran ekipleri ile kavga etmeye başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de, denize girişin yasaklanması kaosa neden oldu.

Kaymakamlık, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle denize Karaburun Sahili'nden denize girişi yasakladı.

Buna rağmen sahile gelen bir grup genç ise denize girmek için direndi.

Bir süre sonra, gençler ile kendilerini uyaran cankurtaranlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Cankurtaran ile vatandaş birbirine girdi

Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklar ile saldırdı.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan kavga anı sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy'de yasaklanan denize girmek isteyenler cankurtaranla kavga etti VİDEO



Bazı kişiler denize girmeye devam etti

Bölgede bazı vatandaşların, yasak olmasına rağmen denize girmeye devam ettiği de görüldü.

Denize girenleri çıkarmaya çalışan cankurtaran ekipleri, duruma isyan etti.