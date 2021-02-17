Artvin'de, 13 şehidin anısına Türk bayrağı dikildi

Şehitlerin anısına Ardanuç'un en yüksek tepesinde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Gençlik Merkezi, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için bir tepeye çıkarak Türk bayrağı dikti.

Gençlik Merkezi üyeleri, ilçe merkezini her konumdan görebilen en yüksek bir tepeye yürüdü.

TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİLER

Bir saatlik yürüyüşün ardından tepeye ulaşan gençler; kazma ve kürekle çukur kazarak bayrak direğini dikip, Türk bayrağını göndere çekti. Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan gençler, daha sonra "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak terörü lanetledi.

Artvin'de şehitlerin anısına ilçenin en yüksek tepesine çıkıp Türk bayrağı astılar ViDEO





"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZ GÖNDERDEN İNMEYECEK"

Teröre karşı tepkilerini ve şehitlere vefalarını bu şekilde dile getirdiklerini ifade eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yıldırım, "Bugün buradan tüm dünyaya sesleniyoruz. Tüm şer odakları toplanıp üstümüze gelse de yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ezanımız minarelerden dinlenecek, Ay-Yıldızlı bayrağımız da gönderden inmeyecek." dedi.



