Artvin'de çıkan yangın 3 ev ve 3 ahıra sıçradı Yusufeli ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 ev, 3 ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) Mahallesi'nde, Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

3 EV, 3 AHIR VE SAMANLIK TAMAMEN YANDI

Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafında inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)