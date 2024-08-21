Artvin'de çıkan yangın 3 ev ve 3 ahıra sıçradı

İHA
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) Mahallesi'nde, Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
3 EV, 3 AHIR VE SAMANLIK TAMAMEN YANDI
Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafında inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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