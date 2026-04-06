İran, düşürülen ABD uçaklarındaki pilot cesetlerinin fotoğraflarını paylaştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 1 ayı geride bıraktı.

ABD'nin havadan bombardımanları, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail'e füze ve İHA saldırıları devam ediyor.

Son dönemde ise İran hava sahasına giren ve düşürüldüğü iddia edilen ABD uçakları gündemde.

PİLOT ARAMA YARIŞI

3 Mart'ta Wall Street Journal gazetesine konuşan bir yetkili, İran'da ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğünü ifade etti.

Bir anda dünyanın gündemine ABD ve İran'ın mürettebat bulma yarışı oturdu.

İran'da alçak uçuş yapan ABD askeri uçakları, bu uçaklara ateş eden İranlıların görüntüleri art arda sosyal medyaya yansıdı.

TRUMP PİLOTLARIN KURTARILDIĞINI AÇIKLADI

Gündemin en merak edilen olayı olan ABD'nin kurtarma operasyonu, Beyaz Saray'a göre başarı ile sonuçlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, pilotların kurtarıldığını açıklarken İran'dan yalanlama geldi.

Bu konudaki propaganda yarışı yarışı devam ederken, düşen uçağın pilotunu ararken de ABD hava filosundan kayıplar verdi.

İRAN'IN İDDİASI: 6 HAVA ARACI DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran, ABD'nin arama operasyonunda 2 MC-130 uçağı ve 4 MH-6 Little Bird helikopterinin düşürüldüğünü ilan etti.

Düşürülen hava araçlarına ilişkin fotoğraflar da servis edilirken, ulaşılan ABD uçağının enkazı da paylaşıldı.

UÇAK ENKAZINDA YANMIŞ CESET

Uçak enkazında yanmış bir insan bedenine ait kafatası dikkat çekti.

ABD'nin kurtardığını iddia ettiği pilotlardan birine ait olduğu düşünülen ceset hakkında Beyaz Saray'ın ne diyeceği merak konusu oldu.