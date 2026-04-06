İran'ın füzeleri İsrail'de yıkıma neden oldu: Tel Aviv'de siren sesleri

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalarda 1 ay geride kalırken İran, İsrail'e füze göndermeye de devam ediyor.

İran'ın füzeleri ise İsrail'de hasara neden oldu.

HAYFA'YA FÜZE İSABET ETTİ

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü, sivil savunma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İran’ın misilleme saldırılarının ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet ettiği açıklandı.

Füze saldırısı sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazartesi sabah saatlerinde sirenlerin yeniden çaldığı kaydedildi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını duyurdu. İsrail medyası bu sabah İsrailli kurtarma ekiplerinin, Pazar günü İran füzesiyle vurulan Hayfa'daki bir konut binasının enkazından iki ceset çıkarıldığını açıkladı.

İran'da da ABD ve İsrail'in geceden bu yana ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.