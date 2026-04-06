Reuters duyurdu: ABD ve İran ateşkes planladı

ABD ve İsrail'İn İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İran hava sahasında düşürülen hava ABD hava araçları ve pilotları kurtarma operasyonu gerilimi daha da artırdı.

Karada ilk kez iki taraf arasında sıcak temas sağlanırken savaşın kara savaşına dönüşme tehlikesi, bir kez daha gündeme geldi.

Bu sıçak çatışmaların yanında müzakereler sürüyor.

İKİ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Bu kapsamda Reuters bir ateşkes planı duyurdu.

Pakistan'ın ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştüğü belirtilirken iki tarafa iki aşamalı bir plan sunuldu.

Teklif, önce ateşkes sonra nihai bir anlaşmayı içeriyor.

İRAN NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇECEK, YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK

Nihai anlaşma ise İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılmasını içeriyor.

Planın pazartesi günü kabul edilmesi gerekiyor. Planın kabul edilmesiyle birlikte hemen ateşkes ilan edilecek ve Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak.

İRAN: PLAN İNCELENİYOR

Taraflardan ilk açıklama ise İran'dan geldi.

İran makamlarında ateşkes teklif planının alındığı ve incelendiği açıklaması yapıldı.

AXIOS'TAN 4 KAYNAĞA DAYALI ATEŞKES HABERİ

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya aşina 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre ise, ABD, İran ve bölgesel arabulucular 45 günlük bir ateşkes için girişimlerini sürdürüyor.

SON FIRSAT

Buna göre 48 saat içinde bir anlaşmaya varılma ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken bu girişimin savaşın daha da tırmanmasını önlemek için son fırsat olarak görülüyor.

TÜRKİYE DE MASADA

Söz konusu müzakereler Türkiye, Mısır ve Pakistanlı arabulucular üzerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki mesajlaşmalar aracılığıyla sürüyor.

ABD ve İsrail'in, İran'ın enerji tesislerine yönelik kapsamlı bir bombardıman planının hazır olduğunu öne süren kaynaklar, Trump'ın Tahran yönetimine tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasının anlaşma için son bir fırsat yaratmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.