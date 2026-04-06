Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kazanırsa yüzde 70 olur!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle maç eksiği bulunan Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve çarpıcı bir iddiada bulundu.

"GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ GEÇERSE ŞAMPİYON OLUR"

İşte ünlü yorumcunun şampiyonluk iddiası...

"Galatasaray kazanırsa yüzde 70 Galatasaray şampiyon olur, eğer kazanırsa. Zor bir maç oynuyor (Göztepe) ben kaybedeceğini düşünmüyorum.