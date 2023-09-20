Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı! 3 köy karantinaya alındı

DHA
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki M.G. hastaneye başvurdu.
Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi.
Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi.
Ölen köpeğe kuduz teşhisi kondu
Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu.
6 aylık karantina kararı
Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı.
Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)