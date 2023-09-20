Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı! 3 köy karantinaya alındı Arhavi'de sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. 3 köyde 6 aylığına karantina kararı alındı.

DHA

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki M.G. hastaneye başvurdu.

Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi.

Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi.

Ölen köpeğe kuduz teşhisi kondu

Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu.

6 aylık karantina kararı

Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı.

Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)