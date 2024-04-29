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İstanbul Büyükçekmece'de bıçak yarasıyla yürüyen şahıs öldü

İstanbul Büyükçekmece'de bıçak yarasıyla yürüyen şahıs öldü Büyükçekmece'de aldığı bıçak darbesinin ardından dakikalarca yürüyen şahıs yaşamını yitirdi. Olayın failleri ve nedeni henüz belirlenemezken şahsın yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.