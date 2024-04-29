İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 50 yaşındaki Yıldıray Koç, kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından bıçaklandı.
Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı.
Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı.
Hayatını kaybetti
Çevredeki vatandaşlar, Koç'un yerde hareketsiz yattığını farkedip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cep telefonuna yansıdı
Yıldıray Koç'un yerde yattığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde çevredeki vatandaşların yerde hareketsiz yatan Koç'a ilk yardım yapmaya çalıştıkları anlar yer aldı.
Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis ekipleri inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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