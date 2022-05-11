Bir çiftçi, kendisini emniyet amiri olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 158 bin lirasını kaptırmak üzereyken telefon kulağında karakola gidince dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çiftçilikle uğraşan Alaattin Yıldırım, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada çalan telefonuna bakan Yıldırım, “Ben emniyet amiriyim. Seni dolandırıyorlar. Senin adına camilerden ve hayırseverlerden 700 bin lira toplanmış. Bu para FETÖ’cülere verilmek üzere Amerika’ya gönderildi. Eğer bize yardım edersen suçluları yakalarız.” kişinin sözlerine kandı.

158 bin lira yatırdı

Bankaya giderek kendisine verilen IBAN numarasına 158 bin lira para aktaran Yıldırım, son anda şüphelenince telefon kulağında koşarak Yusufeli İlçe Emniyet Amirliği'ne gitti.

Polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan ve yaptığı EFT'sine banka tarafından bloke konan Yıldırım, 158 bin lirasını karşı hesaba geçmeden kurtardı.

Artvinli çiftçi 158 bin lirayı dolandırıcılara kaptırıyordu ViDEO

“FETÖ’cülere Amerika’ya gönderilmiş”

Başına gelenleri İHA’ya anlatan Alaattin Yıldırım, “Başıma talihsiz bir olay geldi. Kayıtlı olmayan bir numara aradı. Arayan 'Ben emniyet amiriyim. Yusufeli’nde camilerden ve hayırseverlerden senin adına 700 bin lira para toplanmış, FETÖ’cülere Amerika’ya gönderilmiş. Bu suçluları yakalayabilmemiz için senin yardımına ihtiyacımız var' dedi. Bana bir IBAN numarası ve isim verdi. 'Senin bankadaki bütün hesapların bloke edildi. Senin hesabına seri numaraları kaydedilmiş para yatırıldı. Sen o parayı çekeceksin bize vereceksin biz de suçluları yakalayacağız' dedi.

“Amcamın oğlu beni uyardı”

Sivil memurların beni 300 metreden takip edeceklerini söyledi. 158 bin 700 lirayı verilen IBAN ve isme aktardım. Bana makbuzu WhatsApp’tan göndermemi istedi. Benim de internetim olmadığı için amcamın oğlundan internet paylaşımını açmasını istedim.

Amcamın oğlu beni uyardı ‘sen dolandırılıyorsun’ dedi. Koşarak ilçe merkezindeki polis karakoluna geldim. Gelir gelmez Allah razı olsun polis arkadaşlardan hepsi ilgilendi.

“Benim düştüğüm duruma düşmeyin”

Dolandıran kişi sürekli arıyordu. Bir memur telefonumu alarak onu meşgul etti, diğer polis memuru ise bankaya giderek havaleyi durdurdu. Polis memurlarının yardımıyla ben paramı bankadan geri aldım. Ben bu oyuna düştüm, kimse düşmemesin. Böyle bir durumda hemen polis ya da jandarma ekiplerine haber verin. Benim düştüğüm duruma düşmeyin.” dedi.