Aslı Enver'in paylaşımına Murat Boz yorumu

Sosyal medya hesabından teknede çekilen 'tatil' pozunu paylaşan güzel oyuncuya 'Ben Murat Boz olsam çok üzülürdüm' şeklinde yorumlar yağdı.

'Kardeşim Benim' filminde aşkları filizlenen Murat Boz ve Aslı Enver, evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Bir ayrı bir barışık olan çiftin, takipçileri tarafından hayranlık duyulan ilişkileri, 2019 yılında son buldu.

Murat Boz'dan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen Aslı Enver'in tatil paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Bikinisi ile teknede poz veren güzel oyuncunun paylaşımına adeta yorum yağdı.

6.4 milyon takipçisi olan Aslı Enver'e gelen yorumlardan bazıları ise Murat Boza yönelik oldu.

"Şimdi Murat Boz düşünsün"

38 yaşındaki oyuncunun aklını karıştıracak yorumlar "Şimdi Murat Boz düşünsün, ben Murat olsam çok üzülürdüm" şeklindeydi.