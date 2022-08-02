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    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barış M., yoldan geçenlere bıçak sallayıp 1 kişiyi yaraladı. Polislerden kaçan Barış M., D-100 trafiğini birbirine kattı.
    • 02.08.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:55
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    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, dün saat 16.30 sıralarında psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M. isimli bir şahıs, Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rastgele salladı.

    Barış M., bıçağının sapı ile O.Ö. isimli bir şahsı başından yaraladı.

    Kamyon şoförü, saldırganın önüne kırdı

    D-100 kara yolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde araçların arasına dalan şahıs, kara yolunu birbirine katarak polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Bir hafriyat kamyonu, şüphelinin önüne kırarak durdurmaya çalışsa da başarılı olmadı.

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı #1

    Yere yatırılarak etkisiz hale getirildi

    DHA’nın haberine göre; engellemelere rağmen kara yolunda koşmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

    Barış M., gözaltına alınarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı VİDEO

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı #2

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı #3

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı #4

    Ataşehir’de, bıçaklı saldırgan D-100 trafiğini birbirine kattı #5


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