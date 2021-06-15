Ataşehir'de gasp dehşeti: 1 ölü

Çalıştığı holdingde para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan'ı başından vurarak ölümüne sebep olan gaspçılar, para dolu çantayla kayıplara karıştı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holding binasından çıkan Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada sihalı saldırıya uğradı.

Kadını başından vuran saldırganlar, çantayı alarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

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"3 EL SİLAH SESİ DUYULDU"

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde." diye konuştu. Polis, kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.