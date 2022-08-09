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    Ataşehir'de iki sürücünün kavgasında kan aktı

    Otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 09.08.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:50
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    Ataşehir'de iki sürücünün kavgasında kan aktı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 2 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında seyir halinde olan otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi.

    Silahla vurup kaçtı

    Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi.

    DHA’nın haberine göre Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

    Polis saldırganı arıyor

    Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ataşehir'de iki sürücünün kavgasında kan aktı VİDEO

    Ataşehir de iki sürücünün kavgasında kan aktı #1

    Ataşehir de iki sürücünün kavgasında kan aktı #2

    Ataşehir de iki sürücünün kavgasında kan aktı #3

    Ataşehir de iki sürücünün kavgasında kan aktı #4


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