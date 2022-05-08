Ataşehir'de kaçmaya çalışan sürücünün aracını tekmelediler

Işıklarda bekleyen araca çarpıp, kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilin tekmelendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Hatboyu Bulvarı üzerinde hızlı ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, ışıklarda bekleyen araca arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre; Kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Otomobiline tekme attılar

Bunun üzerine diğer sürücüler de araçlarından inerek şahsı durdurmaya çalıştı. Manevralar yaparak uzaklaşmak isteyen sürücünün otomobili çevreleyen 3 kişi camları yumruklarken, bir taraftan da tekme attı.

Sürüyücü aşağı indirdiler

Uzaklaşmaya çalışan otomobil durdurularak sürücü aşağı indirildi. Daha sonra olay yerine polis çağrıldı.









