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- Ataşehir'de kaçmaya çalışan sürücünün aracını tekmelediler
Ataşehir'de kaçmaya çalışan sürücünün aracını tekmelediler
Işıklarda bekleyen araca çarpıp, kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilin tekmelendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 08.05.2022 - 09:59
- Güncelleme : 08.05.2022 - 10:04
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan Hatboyu Bulvarı üzerinde hızlı ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, ışıklarda bekleyen araca arkadan çarptı.
DHA'nın haberine göre; Kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Otomobiline tekme attılar
Bunun üzerine diğer sürücüler de araçlarından inerek şahsı durdurmaya çalıştı. Manevralar yaparak uzaklaşmak isteyen sürücünün otomobili çevreleyen 3 kişi camları yumruklarken, bir taraftan da tekme attı.
Sürüyücü aşağı indirdiler
Uzaklaşmaya çalışan otomobil durdurularak sürücü aşağı indirildi. Daha sonra olay yerine polis çağrıldı.