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Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

Kimliği belirsiz bir şahıs, oto yıkama dükkanına gelerek silahı ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi, bacaklarından yaralandı.