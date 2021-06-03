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- Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı
Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı
- İHA
- 03.06.2021 - 10:05
- Güncelleme : 03.06.2021 - 10:09
İstanbul’un Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama dükkanının önüne, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs geldi.
Kapüşonlu şahıs iş yerine girip, o sırada araç temizleyen oto yıkamacıyı hedef aldı.
Silahını çıkaran saldırgan, şahsın üzerine ateş açtı.
KAMERAYA YANSIDI
Saldırının ardından koşarak yol kenarında bekleyen otomobile binip, olay yerinden kaçtı.
Kurşunların hedefi olan oto yıkamacı ise bacaklarından yaralandı.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adamı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu.
Eşkalini ve kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.