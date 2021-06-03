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    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

    Kimliği belirsiz bir şahıs, oto yıkama dükkanına gelerek silahı ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi, bacaklarından yaralandı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:09
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    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama dükkanının önüne, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs geldi.

    Kapüşonlu şahıs iş yerine girip, o sırada araç temizleyen oto yıkamacıyı hedef aldı.

    Silahını çıkaran saldırgan, şahsın üzerine ateş açtı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Saldırının ardından koşarak yol kenarında bekleyen otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

    Kurşunların hedefi olan oto yıkamacı ise bacaklarından yaralandı.

    O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adamı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı #1

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

    Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu.

    Eşkalini ve kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı #2

    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı #3

    Ataşehir’de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı #4

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