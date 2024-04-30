Nisan ayı enflasyonu beklentisi belli oldu: Yüzde 3,22 AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete kayılan ekonomistlere göre, TÜFE'nin aylık yüzde 3,22 artması ve yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkması bekleniyor.

AA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

Nisan ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mayıs Cuma günü sat 10.00'da açıklanacak.

Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,22 artacağını tahmin ediyor.

Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu.

Tahminler yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 69,87'ye çıktı

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 43,65

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler

2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)