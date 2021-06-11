Euro
10.2338
-0.43%
Dolar
8.3927
-0.42%
Altın
515.61
0.22%
Borsa
1.457
0%
Bitcoin
307.048
-2.74%
EXEN Coin
34.40
-2.21%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı

    Otomobilinin kapısı olmadan trafiğe çıkan sürücü, vatandaşların dikkatini çekti.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Bir sürücü aracının kapısı olmadan trafiğe çıkarken, o anlar başka bir sürücü tarafından çekildi.

    KENDİ CANINI HİÇE SAYDI

    Trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.

    Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

    Trafikte dehşete düşüren olay, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına takıldı.

    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı VİDEO

    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı #1

    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı #2

    Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir