Otomobilinin kapısı olmadan trafiğe çıkan sürücü, vatandaşların dikkatini çekti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir sürücü aracının kapısı olmadan trafiğe çıkarken, o anlar başka bir sürücü tarafından çekildi.

KENDİ CANINI HİÇE SAYDI

Trafikte seyreden ve sürücü tarafındaki kapısı olmayan otomobil, görenleri şaşkına çevirdi.

Kapısız bir şekilde trafikte seyreden otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Trafikte dehşete düşüren olay, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına takıldı.

Ataşehir’de otomobilin kapısı olmadan trafiğe çıktı VİDEO