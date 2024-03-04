Ataşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, sürücünün ters yöne girip bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

İHA

İstanbul'da Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Yunus polisleri kaçan aracın peşine düştü.

Kovalamaca başladı

Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.

Sürücü ters yöne girip araca çarpması sonucu durdu.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracından indirerek gözaltına aldı.

Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, "100 kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.

Soruşturma sürüyor

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)