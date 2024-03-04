Ataşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

İHA
İstanbul'da Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı.
Yunus polisleri kaçan aracın peşine düştü.
Kovalamaca başladı
Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.
Sürücü ters yöne girip araca çarpması sonucu durdu.
Gözaltına alındı
Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracından indirerek gözaltına aldı.
Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, "100 kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.
Soruşturma sürüyor
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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