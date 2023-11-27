Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Özel uçak pistten çıktı

DHA
Atatürk Havalimanı'nda, sabah saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı.
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART, saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçak, iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.
Hava trafiğine kapatıldı
Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı.
Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist, hava trafiğine kapatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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