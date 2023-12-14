DHA
Sosyal medya hesaplarından hakaret ve hedef gösterme olayları son bulmuyor.
Son olarak Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı.
"Anıtkabir yıkılacak, yerine cami yapılacak"
Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı canlı yayında, "Kemalizm bitecek, laiklik bitecek. Anıtkabir yıkılacak, yerine cami yapılacak" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Atatürk'e hakaret eden O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Savcılığın gözaltı kararı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi 2 gün önce gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli dün adliyeye sevk edildi.
Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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