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Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Gişeye önce girebilmek için birbirileri inatlaşan hafriyat kamyonu ile ticari taksi şoförleri kaza yaptı. Çarpışan araçlar, gişede sıkıştı.