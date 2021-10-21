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    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı

    Gişeye önce girebilmek için birbirileri inatlaşan hafriyat kamyonu ile ticari taksi şoförleri kaza yaptı. Çarpışan araçlar, gişede sıkıştı.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 14:11
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    İstanbul’da, TEM otoyolu bağlantı yolu Avcılar gişeleri Mahmutbey istikametinde, bir ticari taksi ile hafriyat kamyonu şoförlerinin inatlaşmasının sonu kaza ile bitti.

    Gişeye aynı anda girmeye çalışan araçlar, çarpışarak sıkıştı.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

    KAMYON SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gişede sıkışan hafriyat kamyonu, ekiplerin çalışmaları ile kurtarıldı.

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı VİDEO

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Kaza sonrası taksi ve kamyonda ağır maddi hasar meydana geldiği görüldü.

    Araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #1

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #2

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    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #4

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #5

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #6

    Avcılar gişelerinde, ticari taksi ile hafriyat kamyonu çarpıştı #7

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