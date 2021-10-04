Avcılar'da 1.5 milyon liralık kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün yakalandı

Avcılar'da 1.5 milyon liralık kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün yakalandı

Polis ekiplerinin sahte ve kaçak cinsel içerikli ürün satanlara yönelik düzenlediği operasyonda ürünlere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet, ülke genelinde yapılan kaçak ve sahte ürün satıcılığına karşı operasyonlarını sürdüyor.

İstanbl Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak cinsel ürün satanlara yönelik çalışma başlattı.

CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Ekipler, cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir deponun ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ve burada kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünler olduğunu belirledi.

DEĞERLERİ 1 BUÇUK MİLYON LİRA

5 bin 607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında yapılan denetimde çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan toplam 19 bin 600 adet cinsel içerikli kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

MÜHÜRLEDİLER

İş yeri sahibi Y.E.T. ile A.S. yakalanırken, ruhsatsız iş yeri Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.









