İstanbul Avcılar'da, 42 yıllık binanın son katındaki dairenin balkonu çökerken, çökme sırasında dükkandan çıkan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokaktaki 42 yıllık 4 katlı binanın son katındaki balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonu fark eden kaldırımdan geçen vatandaşlar, etrafa kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralanan olmadı, bina boşaltıldı

İHA'nın aktardığına göre; kimsenin yaralanmadığı olayda, polis güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra itfaiye ekipleri asılı kalan beton ve demir parçaları söktü. Sökümün ardından polis ve zabıta ekipleri, içinde 9 dairenin olduğu binayı tahliye ederek mühürledi. Binanın girişi bariyer ve şeritle kapatıldı.

Avcılar’da balkonu çöken bina mühürlendi - VİDEO

Olayı anlatan görgü tanığı esnaf Sertaç Atilla, "Sabah en son kattaki balkonda çöküntü oldu. Biz de burada esnafız, sese gürültüye çıktık. Yaralanan yok, gerekli makamlar hepsi müdahale etti. Bina mühürlendi. Bir tedirginlik oldu ama bir şey olmadı" diye konuştu.

Çökme anı güvenli kamerasında

Öte yandan çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere iş yerinden çıkan müşterilerin balkonun çöktüğünü fark edip panik olduğu anlar yansıdı.