Avcılar'da belediye kameramanını kör eden şahıslar serbest

Meydana gelen trafik kazası sonrasında belediyede görevli kameramanı darbeden şahıslar, hakim karşısına çıktı. Duruşma ertelenirken, kameramanı kör eden şahıslar serbest bırakıldı.

İstanbul Avcılar'da 2019 yılında bir trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından şahıslar, belediyede görevli kameraman Ercan Yüksel ile tartıştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından darbedilen Yüksel'in gözünde yüzde 90 görme kaybı meydana geldi.

Olayla ilgili bugün yapılan duruşma, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

DURUŞMAYA TUTUKLU KATILDILAR

Duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem, Servet Erdem ve tutuksuz müşteki sanık Arslan Erdem katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, müşteki sanık Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözündeki yaralanmanın tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından rapor düzenlendiği söyledi.

GÖRME KAYBI RAPORA YANSIDI

Raporda, Ercan Yüksel'in 2019 yılında sağ gözünden, 2021 yılında ise sol gözünden ameliyat edilerek kornea nakli yapıldığı belirtildi. Olayın ardından Yüksel'e göz muayenesi yapıldığının anlatıldığı raporda, "Sol göz görmesinin el hareketini algılayabilme seviyesine düştüğü ve ameliyat edildiği, son yapılan göz muayenesinde görme keskinliğinin bir metreden parmak sayma seviyesinde olduğu, sol gözde tespit edilen görme kaybının duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi niteliğinde olduğu" raporda anlatıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Sanıklar savunmalarında, pişman olduklarını belirtti. Tutuklu müşteki sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Deniz ve Servet Erdem'in tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin bulunmaması sebebiyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaza sırasında kamyoneti kullanan ve kavgaya karışan baba Arslan Erdem'in 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi. İki oğlu Deniz Erdem ve Servet Erdem'e, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' ve 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle sağlığının bozulmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı iddianamede, saldırıya uğrayan ve kendilerini savunmak için üç kişiye karşı koyan kameraman Yüksel, fotoğrafçı Mevlüt Çalışkan ve şoför Hasan Canberk için de 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5yıla kadar hapis cezası istendi.