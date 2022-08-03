Kızına uyuşturucu madde satan torbacının mesajını yakalayan baba, şüpheliyi döverek karakola götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Oğuzhan İ. isimli baba, kızının hareketlerinden şüphelenerek, onu takibe aldı.

Kızının mesajlaştığını gören baba, elinden telefonunu aldı ve mesajları okumaya başladı.

Baba, bir kişinin kızına uyuşturucu madde sattığını öğrenince şoke oldu.

Pusu kurdu

Hemen bir plan yapan baba, torbacı ile bu kez kendisi mesajlaşmaya başladı.

Bağcılar’dan motorla gelen şüpheli için baba, apartmanın aşağısında pusu kurdu.

Motordan düşürüp dövmeye başladı

Çevrede motorla tur atan şüphelinin arkasından yaklaşan baba, bir anda motordan düşürerek dövmeye başladı.

Çevredeki vatandaşlar da durumu görüp, şüpheliyi dövmeye başladı.

Avcılar’da bir baba, torbacıyı döverek karakola götürdü VİDEO



Karakola götürdü

Sinirden deliye dönen baba, tüm cadde boyunca şüpheliyi döverek karakola sürükledi.

Çevredeki vatandaşlar da araçları ile destek olarak şahsı karakola kadar takip etti.

Cadde üzerinde esnaf olan Yıldız Erden ise o anları İHA’ya anlattı.

“Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor”

Erden, “Adam kızının telefonunda, başkasının ona uyuşturucu sattığını yakalıyor. Şahıs kıza mesaj atıyor ‘Kaç tane getireyim?’ diye. Kızın babası da ’10 tane getir’ diye mesaj yazıyor. Adam, şahsa buranın adresini veriyor. Uyuşturucu satan çocuk Bağcılar’dan buraya geliyor.

Motorla birkaç tur atıyor. O sırada adam telefonla konuşurken yüz yüze geliyorlar. Hemen yakalıyor çocuğu, ayağından sürükleyerek götürüyor. Tekme tokat çocuğu dövüyor. Buradaki esnaflar da çocuğu dövüyor. Adam polisi beklemeden, çocuğu döve döve karakola doğru götürdü.” dedi.