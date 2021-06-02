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    Avcılar’da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı

    Avcılar'da bir kişi televizyonunu tamir ettirmek için götürdüğü dükkanda husumetlisini görünce arbede yaşandı. 4 kişinin yaralandığı kavgada taraflardan biri diğerinin kafasına televizyon fırlattı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 00:33
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    Avcılar’da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı

    Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında bir kişi televizyonunu tamire götürdü.

    Televizyonunu tamire götüren şahıs, husumetli olduğu kişiyi tamirci dükkanında gördü.

    BIÇAK VE SATIRLARLA DÜKKANA GİRDİLER

    İşyerine giren şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak tamire getirdiği televizyonu husumetli olduğu şahsın kafasına fırlattı. Televizyon yere düşerken taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

    Kavga sırasında televizyonu tamire getiren adamın yakınları da ellerinde bıçak ve satırlarla dükkana geldi.

    Kavga bir süre daha devam ettikten sonra taraflar arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Avcılar’da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı VİDEO

    KAVGA ARKA SOKAKTA DEVAM ETTİ

    Televizyon tamircisinden çıktıktan sonra arka sokakta tekrar kavgaya tutuşan hasımları polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle ayırdı.

    Kavga sırasında R.Y. ve B.Ç. sol bacaklarından N.Ç. ve N.Ç. sol ve sağ bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

    Avcılar’da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı #1

    Avcılar’da bir kişi hasmının kafasına televizyon fırlattı #2

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