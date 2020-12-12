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    Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

    Sokak ortasında karşılaşan iki grubun çatışmasında bir kişi hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 15:10
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 15:58
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    Avcılar'da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

    Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı.

    Kavga sırasında Ahmet Erten ve Tarık Cıbır karşı tarafa ateş açtı.

    SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA

    Diğer otomobildeki Hacı Ali Kurt da belinden çıkardığı silahla karşılık verdi. Açılan ateş sonucu Yunus Hikmet Eren karnından, Emin Can Alpaslan bacağından yaralandı.

    Silahlı kavganın ardından iki grup da geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Avcılar'da sokak ortasında silahlı çatışma kamerada İZLE

    GÜVENLİK KAMERASINDAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri kavgaya karışan şüphelileri belirledi.

    Avcılar da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında #1

    ARKADAŞLARI TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ

    Şüphelilerden Yunus Hikmet Eren'in arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Yine olayda yaralanan Emin Can Alpaslan'ın da tedavi için hastaneye gittiği belirlendi.

    Olaya karıştığı tespit edilen, Tarık Cıbır(23), Ahmet Erten(24), Osman Türker Alıcı(26), Mert Can Aslan(22), Umut Can Leyla(19), Çiya Ekinci(24), Ramazan Yanak(19), Hacı Ali Kurt(17) ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Emin Can Alpaslan(19) gözaltına alındı.

    Avcılar da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında #2

    83 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Hastaneye geldiği öğrenilen Osman Türker Alıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kavgaya karışan 8 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

    Öte yandan olaya karışanların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplamda 83 suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Avcılar da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında #3

    Avcılar da bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında #4

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