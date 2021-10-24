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- Avcılar'da eşini döven adam, kadının ağabeyleri tarafından darbedildi
Avcılar'da eşini döven adam, kadının ağabeyleri tarafından darbedildi
Kız kardeşine saldıran şahsı affetmeyen ağabeyler, olayın gerçekleştiği mekana giderek saldırgan eşe dakikalarca şiddet uyguladı.
- DHA
- 24.10.2021 - 09:32
İstanbul Avcılar'da yaşayan çift, akşam saatlerinde gittikleri mekanda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle çevredekilere aldırış etmeyen şahıs, herkesin içinde eşini darbetti.
AĞABEYLERİ GELDİ
Şiddete uğrayan kadın, olay esnasında durumu ağabeylerine bildirdi. Bulundukları kafeye gelen kadının ağabeyleri, saldırgan adamı dakikalarca dövdü.
'AİLE MESELESİ KARIŞMAYIN'
Kavga, olayın büyümesiyle mekanın dışında da devam etti.
Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek isterken, 'aile meselesi karışmayın' diye bağıran kadın, müdahale etmek isteyenlere engel oldu.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.