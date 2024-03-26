Avcılar'da giysi kumbaralarından hırsızlık yaptılar İstanbul Avcılar'da, ikinci el kıyafet ve ayakkabıların bırakıldığı giysi kumbaralarından hırsızlık yapıldığı anlar görüntülendi.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kullanılmayan giysi ve ayakkabılar için ilçenin çeşitli noktalarına giysi kumbaraları yerleştirildi.

Küçük çocukları kumbaralara sokup giysi çaldılar

Geliri engellilere harcanacak olan kumbaralardan son dönemde hırsızlıklar arttı. Yoldan geçenlerin veya esnafın cep telefonu ile görüntülediği hırsızlıklarda zaman zaman küçük çocukların da kullanıldığı görüldü.

Poşetler dolusu kıyafeti alıp gittiler

Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi'nde bulunan giysi kumbarasına çekçek olarak bilinen tekerlekli araçla gelen atık toplayıcı, buradaki poşetler dolusu kıyafeti torbaya doldurarak uzaklaştı.

Benzer görüntüler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde de görüldü. Tehlikeli olmasına rağmen giysi kumbarasının içerisine giren çocuk tarafından çıkarılan ikinci el giysiler yine çekçek araçlarına dolduruldu. O anları çevredekiler, cep telefonu kamarasıyla görüntüledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)