Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı'nı dualarla gerçekleştirdi

Türkiye savunma alanında gücüne güç katmaya devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine ve İsrail topraklarına yönelik misillemeleri sürüyor.

Körfez'i ateş çemberine çeviren savaş, savunma yatırımlarının önemini bir kez daha apaçık bir şekilde gözler önüne serdi.

Hal böyleyken Türkiye, savunma sanayiinde kapasite ve menzil artışı için düğmeye bastı.

ROKETSAN ÜRETİM TESİSLERİ AÇILIŞI VE TEMEL ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de yer aldı.

DUALARLA AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı ve Temel Atma Töreni'ni dua ederek gerçekleştirdi.

TESİSİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni kapsamında yaptığı konuşma sonrası, tesisi gezdi.

TAYFUN'A İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı.

İSTİHADAM SAĞLANACAK

Açılışı yapılan tesis ve merkezlerde 2 bin personelin istihdamı sağlanacak.

Temeli atılan Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri'nde ise bin 300 personelin istihdam edilmesi planlandı.

Toplamda da 3 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

SERİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Kırıkkale’de kurulan Yakıt Üretim Tesisleri, yaklaşık 25 bin dönüm alan üzerinde konumlanan dev bir teknoloji merkezi olarak faaliyetlerine başlayacak.

Lalahan yerleşkesinde temeli atılan Füze Entegrasyon Tesisleri ile de SİPER, HİSAR Hava Savunma Füzeleri ve TAYFUN gibi stratejik ürünlerle de seri üretim kapasitesi artırılacak.