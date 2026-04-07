Mircea Lucescu'nun durumunda yeni gelişme

Mircea Lucescu'nun son durumu hakkında Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Lucescu’nun bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, hastayı tedavi eden doktorların elde edilen bulguları ayrıntılı şekilde incelediği ve süreç hakkında ailesine bilgi verildiği ifade edildi.

ÇOKLU FELÇ GEÇİRDİ, DAMAR TIKANIKLIĞI YAŞIYOR

Yapılan incelemelerde Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve ciddi bir akut damar tıkanıklığı olduğu belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, hastanedeki multidisipliner bir ekip tarafından yakın takip altında tutulduğu ve tedavisinin bu ekip gözetiminde sürdürüleceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş Üniversite Hastanesi'nden taburcu edileceği sırada kalp krizi geçirdi.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi, Mircea Lucescu'nun durumunun cumartesi akşamı kötüleştiğini ve eski milli takım teknik direktörünün tekrar yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.